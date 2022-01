En doublant, il tue un cycliste à Hottot-les-Bagues

La violence du choc est telle que le cycliste, 74 ans, est projeté à une quarantaine de mètres. M.M, s’arrête 70 mètres plus loin, en état de choc. Cinq ans de prison À l’hôpital, sa prise de sang révèle une alcoolémie de 1,44 g/l de sang. En double récidive de conduite en état alcoolique, il répondait d’homicide involontaire et conduite à vitesse excessive en comparution immédiate mercredi 18 septembre.

À l’audience, le prévenu explique que ce jour-là, il avait fumé un joint le matin et bu deux whiskies largement dosés durant la préparation du barbecue chez un ami. Mais lorsque l’apéritif tourne à la dispute, M.M, décide de rentrer chez lui. Il assure n’avoir pas vu le cycliste. “Je me sentais bien au moment de prendre le volant, j’ai dû être aveuglé par le soleil.” L’homme est tailleur de pierre. Dépressif, c’est aussi un ancien cocaïnomane. Pour le procureur, le cocktail alcool, drogue et vitesse rendait l’accident inévitable, justifiant une comparution immédiate. Maître Marie-Gilles Mialon, pour les parties civiles, ajoute que, la victime, habitant le quartier Chemin-Vert à Caen, portait lors de l’accident le maillot de son club, entièrement jaune. Ce retraité, très sportif, parcourait au moins 200 km par semaine.

M.M, a finalement été condamné à cinq ans de prison, dont deux ans avec sursis et une mise à l’épreuve de trois ans. Il devra se soigner, travailler et indemniser les victimes. Son permis a aussi été annulé.