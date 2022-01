Clermont-Caen (2-2) : déjà le temps des regrets

L'arbistre assistant vient tout juste d'annoncer trois minutes de temps supplémentaire à jouer. Sur le banc de touche caennais, Patrice Garande, le coach malherbiste trépigne d'impatience et s'insurge même contre ce délai additionnel qu'il estime, visiblement, axagérément gonflé. Avait-il vu le coup venir ?

Toujours est-il que le chronomètre affiche 92 minutes et quelques secondes quand le Clermontois, Emmanuel Imorou marque le but de l'égalisation. Deux points viennent de s'envoler dans le ciel du stade Gabriel Montpied. Malherbe passe alors de la deuxième place au classement à la cinquième.

En revenant au score puis en prenant l'avantage à 15 minutes de la fin du temps réglementaire contre Clermont, ce mardi 24 septembre, les Malherbistes semblaient pourtant avoir fait le plus dur. Ils avaient parfaitement su réagir après l'ouverture du score signée Grégory Bertiol (53e). "Il y a beaucoup de frustration car on a eu la maîtrise du jeu en première période et on a su se remettre dans le droit chemin après le premier but adverse", concédait le milieu caennais Jérôme Rothen à la fin du match. "Il faut se reprendre vite parce que les points passent."