Rouen : arrestation pour vente d'alcool après 22 heures

Samedi 21 septembre, en soirée, la compagnie départementale d'intervention a fait une ronde. Sur son chemin, elle est passée par la rue de la République dans le centre-ville de Rouen. Les policiers aperçoivent trois individus au comptoir d'une épicerie. Quelques minutes plus tard, ils sortent de la boutique avec leurs achats parmi lesquels une bouteille de whisky et une de soda. Manque de chance, la vente et l'achat d'alcool sont interdits en ville entre 22h et 6h du matin selon un arrêté municipal du 29 novembre 2012... et il est 22h05.

L'acheteur, un jeune homme de 19 ans, originaire de Pinterville dans l'Eure est arrêté. L'épicier quant à lui a nié avoir vendu de l'alcool. Il pourrait avoir une contravention à régler pour non-respect de l'arrêté municipal.