Cadettes : championnes de France !

Après avoir franchi dans la douleur le stade des demi-finales contre Calais (victoire 88-74 après prolongation), les jeunes Mondevillaises, âgées de 15 à 18 ans, ont battu Montpellier le lendemain. 'Ce qui a fait la différence dans ces deux matchs très difficiles à négocier, c'est que les joueuses ont eu cette capacité à avoir confiance en elles, explique leur entraîneur Didier Godefroy. Elles n'avaient pas plus de solutions que les autres équipes mais je les ai senties moins stressées.”



Cinquième titre

Il fallait avoir les nerfs solides pour enchaîner deux rencontres de grande intensité où tout s'est joué dans les dernières secondes. Face à Calais, Mondeville avait égalisé à 20 secondes du buzzer, sur lancer-franc, avant de dominer largement les cinq minutes de prolongation. Dix-neuf heures plus tard, alors que les jambes étaient encore lourdes, l'USOM retrouvait l'autre favori de ce championnat dont elle disputait la sixième finale consécutive. Dominées en première mi-temps, les Bas-Normandes ont pris le contrôle des opérations dans le troisième quart-temps grâce à leur solide défense mais sont restées sous la menace montpelliéraine dans les dix dernières minutes. Elles ont cependant mieux géré la fin de match pour s'imposer 60-54 et enlever leur cinquième titre de championnes de France cadettes, confirmant ainsi que le centre de formation mondevillais était bien l'un des meilleurs de l'Hexagone. “Il y a beaucoup d'émotion, témoignait Hatty Bende Belobi à l'issue de la rencontre. Nous sommes allées jusqu'au bout de nous-mêmes, nous avons joué avec nos tripes. Maintenant, on veut faire le doublé !” Les Mondevillaises visent la Coupe de France, dont elles disputeront la finale dimanche 16 mai à Bercy contre Bourges. “On sait très bien que nous pouvons le faire. Nous nous bonifions à tous les matchs”, assure la capitaine Esther Niamké-Moisan.

