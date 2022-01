C'est la journée du cheval ce dimanche

Dimanche, durant toute la journée, vous pourrez vous lancer dans l'équitation ! En tout cas, les clubs de la région et de toute la France se mettront en 4 pour vous accueillir dans une ambiance conviviale et vous montrer les différentes activités que vous pouvez y faire tout au long de l'année.

Initiations, démonstrations, jeux... il y en aura pour les petits comme pour les grands. En Haute et Basse Normandie, plus de 200 clubs participent à la fête. Retrouvez le plus proche de chez vous sur ces sites: journeeducheval.ffe.com ou www.chevalnormandie.com

Ecoutez Aurélie Laville, du comité régional d'équitation, nous présenter la journée du cheval en Normandie: