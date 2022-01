Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

CONCERT

Ysé sur la bonne voie

La Marseillaise évolue avec une nouvelle formation et trouve dans le blues-rock le meilleur moyen d’exploiter les belles variations de sa voix androgyne.

Pratique. Samedi 21 septembre, à 20h30, Théâtre de L’Almendra, à Rouen. Tarifs : 6 à 8€. Tél. 02 35 70 52 14

Swing en peinture

Le peintre Gérard Rémigerau réalise une toile monumentale au cours de ce concert jazz animé par le pianiste Stéfano Maghenzani: une oeuvre d’art totale et un grand moment musical.

Pratique. Vendredi 20 septembre, à 20h30, Espace culturel Bourvil, à Franqueville-Saint-Pierre. Gratuit. Tél. 02 35 80 20 39

THEATRE

Déambulation théâtrale à Saint Clément

A partir d’une sélection de texte de Joël Pommerat sur la thématique de la filiation, la troupe amateure de la Scène Nationale investit le quartier Saint Clément.

Pratique. Samedi 21 septembre, à 19h30, Quartier St Clément. Gratuit. Réservation au 02 35 03 29 78

Un noeud à la mémoire

La compagnie Art-Scène fait revivre l’ancienne manufacture textile. Reproduisant les gestes répétitifs, la comédienne Sophie Caritté restitue l’ambiance des lieux.

Pratique. Samedi 21 septembre, à 15h et 16h, Musée industriel de la corderie Vallois, ND-de-Bondeville.

Aux premières loges

L’amour n’a pas d’âge: c’est ce que démontre cette comédie rythmée dévoilant les moeurs des habitants d’un immeuble et les secrets de sa concierge.

Pratique. Vendredi 20 septembre, à 20h30, Foyer-théâtre, à Bihorel. Tarifs : 8 à 10€. Résa au 06 31 62 24 68

SPECTACLE

Les frères brothers

Pour sa rentrée théâtrale, le théâtre Montdory invite ce quatuor humoristique et vocal à interpréter leurs facéties chantées à grand renfort de plages harmoniques et de bruitages bucaux.

Pratique. Vendredi 20 septembre à 20h30, Théâtre Montdory. Entrée gratuite. www.ville-barentin.fr

Le cirque à Tourville

La piste aux étoiles présente des numéros de voltige -saut à la balançoire, trapèze volant et saut périlleux- et met en scène des éléphants d’Asie, des clowns et des chevaux.

Pratique. Du vendredi 20 septembre au mercredi 25 septembre, Parking de Toys R’Us, à Tourville-la rivière, Tarifs 22 à 30€. Web : lapisteauxetoiles.jimdo.com

DECOUVERTE

Sur les chemins de Mesnières

Le Conseil général organise une marche nocturne pour découvrir l’avenue verte à pied, vélo ou en roller: une déambulation originale et de nombreuses animations.

Pratique. Samedi 21 septembre, rdv à 18h15, Château de Mesnières en Bray. Gratuit. Tél. 02 35 03 53 76

Au fil de l’eau

dans le cadre de Normandie Impressioniste,les embarcations du Club Nautique et Athlétique de Rouen (CNAR Aviron) et de Belbeuf menées par des personnes en costume du XIXe défileront sur le plan d’eau du Moulin Rose.

Pratique. Dimanche 22 septembre, de 15h à 19h, au Moulin Rose à Belbeuf Saint-Adrien. Gratuit.

La journée de la pomme

Le long de la route des fruits, profitez de cette journée pour visiter les nombreux vergers qui jalonnent les boucles de la Seine aux alentours de Jumièges et découvrez les différentes étapes de production et de transformation du fruit normand.

Pratique. Dimanche 22 septembre, de 10 à 18h, directement chez les producteurs et à la maison du parc à Notre-Dame-de Bliquetuit. Gratuit. 02 35 37 23 16

Cuisinés aux petits oignons

Ce n’est pas un bouillon de onze heure mais un délicieux repas que le cuisinier du Jam préparera ce soir-là, inspiré par le polar de Michèle Barrière: “meurtre au Ritz”. La romancière sera présente à cette soirée alliant polar et gastronomie.

Pratique. Le vendredi 20 septembre, à 19h45, Le Jam, à Rouen. Tarif 29€. Réservation au 02 35 71 72 46

EXPOSITIONS

La marine en miniature

Le club des maquettistes rouennais présente une cinquantaine de miniatures dans la péniche Pompon et organise des démonstrations de pilotage dans un bassin.

Pratique. Jusqu’au dimanche 22 septembre, Musée maritime et fluvial, à Rouen. Tél. 02 32 10 15 51

Les manuscrits du futur

Le project DocExplore a permis de numériser plusieurs joyaux conservés dans les bibliothèques.

Pratique. Jusqu’au samedi 5 octobre, Bibliothèque Jacques-Villon, à Rouen. Tél. 02 76 08 80 88

Portraits sculptés

Le parc du château de Bois-Guilbert accueille des bustes sculptés de Jean-Marc de Pas: des portraits des peintres impressionnistes présentés dans le cadre de Normandie Impressionniste.

Pratique. Jusqu’au 15 novembre, du mercredi au dimanche de 14 à 18 h, Jardin de Bois-Guilbert. 02 35 34 86 56

Rouen selon les Cordier

Photographes rouennais, William et Dominique Cordier ont fixé sur le négatif de belles tranches de vies rouennaises : un point de vue unique sur les années 60 et 70.

Pratique. Jusqu’au 13 décembre, Galerie du temps, à l’INSA, à Rouen. Gratuit. Tél. 02 32 95 97 19

Une histoire du vitrail

A travers les riches collections du musée des antiquités, apprenez à identifier les époques de productions et à comprendre les techniques de cet artisanat.

Pratique. Dimanche 22 septembre, à 15h30, Musée des antiquités, à Rouen. Tarifs : 5,5/6,5€. 02 35 15 69 22

L’habile magma de Rodolphe Mabille

Le peintre rouennais présente ses oeuvres tourmentées à la galerie Duchoze. Fasciné par la plasticité de la peinture à l’huile, il travaille de grandes compositions tourbillonnaires: de véritables cosmogonies.

Pratique. Du vendredi 20 septembre au jeudi 10 octobre, tous les jours 14-19h30, galerie Duchoze, à Rouen. Tél. 02 35 07 34 13

ANIMATIONS

Foire aux livres

Pour mettre à jour ses fonds, la bibliothèque de Petit-Couronne se sépare de nombreux livres, vendus au cours de cette foire. L’évènement sera inauguré par la présence de deux illustratrices le samedi : Zélie et Lia.

Pratique. Du samedi 21 septembre au samedi 5 octobre, fermée le lundi et le jeudi, Médiathèque de Petit-Couronne. Tél. 02 32 11 57 00

L’été des poissons volants

Dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs, l’Omnia présente en avant-première ce film chilien dans lequel une jeune femme découvre la civilisation Mapuche.

Pratique. Dimanche 22 septembre, à 11h, Omnia république, à Rouen. www.omnia-cinemas.com

L’éternelle magie de Disney

Redécouvrez chaque semaine jusqu’à Noël un classique de Disney sur grand écran- avec Les 101 Damlatiens, Le livre de la jungle, La petite sirène, Dumbo, Aladin, Alice au pays des merveilles et Fantasia- un moment de convivialité inter-générationnel.

Pratique. Jusque fin décembre, Chaque mercredi - samedi - dimanche à 11h, 14h et 16h, Ugc centre commercial St Sever, à Rouen. Tarif : 5,2€. www.ugc.fr