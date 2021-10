Sortir en région du mercredi 12 mai

Ce soir, au Cargö à Caen, c’est la Ladies Night. Cette soirée musique électro animée par 3 femmes débute à 22h30.

Aujourd’hui, suite du festival Jazz sous les Pommiers qui se déroule à Coutances. 7 concerts sont prévus ce soir. Retrouvez toute la programmation sur le site http://www.jazzsouslespommiers.com/

Depuis aujourd’hui et jusqu’au 15 mai, pour pourrez participer à l’événement "L’odyssée verte : voyage au coeur d’une jungle 3D" qui a lieu dans les conteneurs oranges face au Cargö à Caen. Il s’agit d’une visite au coeur d’une jungle tropicale de 5 hectares reconstituée en 3D.

Ce soir, c’est l’élection de Miss Sud-Manche à Saint-Hilaire-du-Harcouët. A cette occasion, Geneviève de Fontenay sera présente.

A Equeurdreville se déroule ce soir le festival Inter Lycées à l’Agora. Au programme, des concerts et démonstrations de jonglerie et de hip hop par des lycéens du Nord Cotentin. La soirée débute à 19h30.

A partir de 21 heures, à la Payotte à Bayeux, concert de Nathalie Drey, groupe de reprises pop-rock.

A 19h30, le Lux propose la projection du documentaire "Rien à perdre" à l’Espace Malraux à Caen dans le cadre de la journée de l’Europe.

Demain, à partir de 14 heures, courses de trot à l’hippodrome de Valognes.

Enfin, vendredi, à partir de 20 heures au Big Bang Café d’Hérouville Saint-Clair, soirée rock des années 60 et rock garage avec la venue du groupe londonien The Jim Jones Revue et du groupe caennais The Repeaters.