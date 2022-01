Le 1er festival "fil et dentelle" à Alençon

Ce sera une première à Alençon: un festival pour faire bouger la ville, concourir à sa renommée, dynamiser le commerce et l'économie locale.

C'est donc logiquement la Chambre de commerce et d'industrie qui s'y est collée, avec l'Office de tourisme. L'ambition, à l'image d'Angoulême et son festival de la BD, et de tenter de créer à Alençon un évènement de portée nationale, voire internationale.

Logiquement, le thème de la dentelle, patrimoine local, s'est imposé. En l'élargissant au fil, à l'aiguille, au tissage (y compris high tech, par exemple pour l'aéronautique).

La première édition du festival débutera vendredi prochain 27 septembre, pour 3 jours, en de multiples lieux d'Alençon. Il se veut résolument "grand public", avec expositions, conférences, ateliers, ...

Emmanuel Rouchès, président de la CCI d'Alençon: