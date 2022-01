Préparez votre conserve de trio de prunes au sirop

Trio de prunes au sirop



Préparation : 30 mn

Cuisson : 25 mn environ

Pour un grand bocal

Ingrédients :

400 g de prunes rouges

400 g de prunes vertes

400 g de prunes jaunes

500 g de sucre cristallisé



Mettre le sucre et 1,250 l d’eau dans une grande casserole.

Porter à ébullition, en mélangeant, pour activer la dissolution du sucre, puis laisser frémir environ 15 minutes jusqu’à consistance sirupeuse.



Pendant ce temps, porter une grande casserole d’eau à ébullition.

Y plonger les prunes quelques secondes par petites fournées, les retirer aussitôt, les rafraîchir sous l’eau froide et les peler.

Plonger alors les prunes dans le sirop et les y laisser 5 minutes.

Les retirer à l’aide d’une écumoire et les ranger dans un grand bocal ébouillanté et séché.

Recouvrir de sirop à ras bord.



Fermer hermétiquement à chaud, laisser refroidir, étiqueter et ranger au réfrigérateur.



Attendre au moins une semaine avant de déguster.