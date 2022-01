TNT : le "ras-le-bol" des élus de Beaumont-Hague

C'est un feuilleton qui date du printemps 2012. Celui du casse-tête quotidien des habitants de l'ouest de la Manche... Image brouillée, son inaudible : la télévision numérique terrestre ne fonctionne toujours pas !

Les courriers envoyés à la ministre de la Culture, Aurélie Fillipoetti et à son homologue de l'Economie numérique, Fleur Pellerin, en février 2013, sont restés sans effet.

Le conseil municipal de Beaumont-Hague, dans sa délibération du 13 septembre 2013, fait de nouveau appel aux élus locaux et aux deux ministres précedemment contactées, ainsi qu'à Bernard Cazeneuve, ex-député maire de Cherbourg. Il demande "des réponses concrètes et durables afin que la population de Beaumont et de toute la région reçoive dans chaque foyer une TNT d'une qualité exemplaire".

Le conseil rappelle que les administrés devront payer la redevance, même s'ils ne reçoivent pas les chaînes de la TNT.