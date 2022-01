Deux Rouennais veulent réveiller la fierté normande

Comment vous est venue cette idée ?

Florian Hurard : "Etudiant, à Rouen puis à Paris, je fêtais souvent la Saint-Patrick. Un jour, je me suis dis : ‘Pourquoi pas ce genre de fête chez nous, en Normandie?’ L’idée a mûri, en 2011 et 2012 lorsque nous vivions à Londres, tous les deux professeurs d’histoire-géographie. Etrangement, c’est en nous rendant en Normandie par la mer, sur le ferry, que nous avons littéralement redécouvert la région sous un angle nouveau”.

Chloé Herzhaft : “Moi, parisienne d’origine, je l’ai découverte tout court” !

FH : “Oui, et ton regard nouveau a renouvelé celui que je portais sur ma région. Alors, nous nous sommes dit qu’il fallait organiser quelque chose pour inciter les Normands à redécouvrir leur région, à en être fiers. Cela a débouché sur ce projet, celui d’une grande fête tournée vers l’avenir”.

CH : “Nous ne voulions surtout pas qu’elle soit uniquement tournée vers le passé. On le dit souvent, mais le passé nous aide à mieux envisager notre avenir. Nous aimerions qu’un tel événement aide à inciter les Normands à devenir les acteurs responsables de leur région”.

Pourquoi cette date du 29 septembre ?

“Nous ne l’avons pas trouvée tout de suite. Nous avons d’abord pensé à la bataille d’Hastings (1066), le 14 octobre, mais cela n’allait pas donner envie auxs touristes britanniques à participer à notre fête ! Et puis nous avons eu l’idée de la Saint-Michel (29 septembre) : elle a fait l’objet de nombreuses foires profanes depuis le Moyen-Age, faisait écho à la Saint-Patrick et tombait un week-end calme”.

A quoi ressemblera cette fête ?

“Nous avons lancé un appel à toutes les initiatives, que ce soit des collectivités, des associations, des bars-restaurants ou des particuliers, que nous labellisons ensuite “fête des normandes”, si elles respectent notre charte. Pour relayer l’information, nous avons envoyé un courrier aux 3 000 communes normandes et aux grandes collectivités locales, et contacté tous les musées et les groupes de reconstitution historique. Il y aura également des festivités à Jersey et à Londres. Au total, une trentaine d’événements sont programmés”.

Quels types d’événements pourra-t-on trouver ?

“Cela ira d’une grande journée historico-festive à Carentan (50) à la vente de produits artisanaux lors de la brocante de La Bouille, en passant par une randonnée en kilt à Brix (50) ! A Rouen, le pub O’Kallaghan’s sera de la partie, entre autres, samedi 28 au soir. De nombreuses manifestations autour de l’agriculture locale et biologique seront également labellisées ‘Fête des Normands’ Que produit-on en Normandie? Qui sont les producteurs bio ? Le développement durable crée du lien, dans le respect de la nature et des origines. La Fête des Normands veut promouvoir le made in Normandie” !

Pratique. Plus d’infos sur fetedesnormands.com