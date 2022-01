A l'affiche cette semaine : Les invincibles

C’est d’ailleurs ce qui leur permet de vivoter, en arnaquant les pigeons. Mais Jacky doit de l’argent à un voyou, qui se montre de plus en plus menaçant.

Aussi, lorsqu’un grand concours international de pétanque est annoncé, Jacky décide que Momo s’y présentera, et il passe ses journées à l’entraîner. Mais, parce qu’il est arabe, le sélectionneur ne veut pas de Momo.

Dans cette comédie bien franchouillarde, il y a tous les éléments pour verser dans l’outrance et la vulgarité, comme certains cinéastes français savent le faire. Pourtant, même s’il ne s’agit pas de la comédie de l’année, on se laisse vite gagner par les aspects très sympathiques de cette aventure qui parle, avec légèreté, d’amitié, de racisme et d’intégration. L’histoire, imaginée par le comédien Atmen Kélif, tourne autour de la pétanque, sport français par excellence.

Avec une brochette de comédiens exceptionnels, parmi lesquels l’immense Gérard Depardieu, les inénarrables Édouard Baer et Daniel Prévost en méchants d’anthologie, sans oublier le touchant Atmen Kélif et la délicieuse Virginie Efira, on passe un excellent moment avec cette comédie, certes mise en scène assez platement, mais pleine de charme, de drôlerie et de quelques touches d’émotion.