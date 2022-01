Hockey : une victoire caennaise qui appelle à confirmation

Dans une patinoire de Caen La Mer donnant de la voix, les hockeyeurs caennais ont dû s’employer pour venir à bout des Rapaces. Malgré un premier tiers équilibré, les locaux étaient menés à la pause suite à une réalisation de Circelli. Chauvel remettait les deux équipes à égalité dès l’entame du deuxième acte, mais Gap gardait le contrôle des opérations. Les Haut-Alpins marquaient logiquement à deux reprises par l’intermédiaire de Despotovic et Valchar.

La débandade n’était pas loin du côté des Drakkars. La défense caennaise semblait plier sur chaque attaque adverse. Gap n’en profitait pas pour enfoncer le clou et Robert se chargeait de remettre les Normands dans le match à la fin du second tiers. Le capitaine, Geffroy, trouvait ensuite la lucarne adverse d’un tir puissant pour une nouvelle égalité. Caen revenait de loin et insistait dans cette dernière ligne droite. A 30 secondes de la fin Gauthier délivraient les siens (4-3).