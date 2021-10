Hockey : les Drakkars se rapprochent du but

Les Brûleurs de Loups ne sont pas troisièmes de Ligue Magnus sans raison et Luc Chauvel reconnaît aisément que lui et ses joueurs sont "tombés sur meilleurs". Oui, mais les Drakkars ont su élever leur niveau de jeu pour rivaliser et longtemps croire en la victoire. Balayés lors de leurs trois précédents matchs, ils ont développé des attitudes bien plus conformes à ce que leur entraîneur attend d'eux.

"Si on montre ce visage tous les samedis ou tous les mardis, il y aura forcément du positif pour les joueurs. Ils n'ont pas reproduit les mêmes erreurs. Ils ont été solidaires. Je tiens à féliciter leur état d'esprit. Ils ont montré la manière dont il fallait jouer."

Ce jeu est fait de combat et de don de soi. Fort de cette base, Caen a très longtemps tenu tête à ses visiteurs, malgré l'ouverture du score de ces derniers (0-1, 13'). Le HCC tenta quelques vaines escarmouches en réponse sans réussir à égaliser immédiatement. Caen attendit l'entame du deuxième tiers-temps pour réagir plus vigoureusement. Bien servi par Jérémie Romand, Thiery Poudrier égalisait d'une frappe puissante au sol (1-1, 28'). Grenoble comprenait que la victoire n'aurait rien d'une partie de plaisir.

Un peu de repos pour repartir

Les Isérois se montraient progressivement plus tranchants, multipliant les tirs et acculant Caen devant sa cage. Lucas Normandon tenait bon et ses partenaires se procuraient même quelques opportunités franches à l'entame de la troisième période, avant que Luc Tardif ne donne l'avantage aux siens près du but (1-2, 48'). Caen s'accrocha mais c'est Grenoble qui inscrivit deux réalisations supplémentaires dans les quatre dernières minutes.

"On y croyait, assure Jean-Christophe Gauthier, attaquant à la main cassée. Ça fait mal au moral et en même temps on peut se féliciter d'avoir été capables de contenir une équipe comme celle-là." S'ils continuent ainsi, les Drakkars seront récompensés. Pour l'heure, un peu de repos les attend. Prochain match le 16 novembre à Gap.