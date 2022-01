Hockey : les Drakkars positivent avant la reprise du championnat

C'est ce samedi 17 septembre que les choses sérieuses commenceront pour le pensionnaire de Ligue Magnus. Ce soir-là (20h à Caen), les Drakkars entameront le championnat face à Grenoble, "une équipe à notre portée", selon l'entraîneur Bertrand Pousse. Une équipe qui a tout de même battu Rouen en préparation sur le score impressionnant (compte tenu de l'adversaire) de six buts à un.

Chercher à positiver

Au moment de préparer ce rendez-vous, les Caennais ont pu porter un regard sur ce qu'ils avaient effectué en préparation. Leurs huit matchs amicaux se sont soldés sur un bilan comptable pour le moins négatif : sept défaites pour une seule victoire, 47 buts encaissés pour 23 marqués. Derrière les chiffres, rendus sévères par la qualité des adversaires rencontrés (cinq matchs ont été joués contre Angers, Amiens et Rouen, trois des meilleures équipes françaises), Bertrand Pousse préfère voir le bon côté des choses. "Dans l'ensemble, c'est plutôt positif, même si j'ai vu aussi des choses moins bonnes. Malheureusement, on a disputé peu de matchs au complet. C'est bien pour les jeunes, ils ont eu du temps de jeu. Pour nous, il y a encore quelques réglages à faire, défensivement." L'entraîneur caennais attend de ses joueurs, dont la moitié sont arrivés durant l'intersaison, une plus grande implication en défense, secteur encore loin de répondre à toutes les attentes.

Plus forte que l'an passé

"On s'aperçoit que quand on est bien en place, comme on l'a montré face à Angers ou Brest dernièrement, on est peu vulnérables", souligne l'ancien joueur international. Offensivement, la satisfaction principale est venue de Jean-Christophe Gauthier. Recruté pour être le buteur de l'équipe, il a donné satisfaction en inscrivant onze buts lors des huit matchs de préparation. Satisfait, Bertrand Pousse reste néanmoins mesuré à son sujet : " Il ne faut pas lui mettre trop de pression, toute l'équipe ne repose pas sur ses épaules et il en a bien conscience." Au-delà de son attaquant québécois, l'entraîneur caennais est persuadé de disposer d'une équipe plus compétitive que la saison dernière, malgré une profondeur de banc restreinte. Reste à ses joueurs de lui donner raison.