Un livre choc sur la piraterie somalienne

On se souvient de l'affaire du 'Ponant” et, peu après, de la libération des époux Delanne, les skippers du 'Carré d'as”. Passer entre le Yémen et la Somalie, c'est se glisser entre le marteau et l'enclume. L'auteur de ce témoignage, journaliste à Paris-Match, en a fait l'expérience.

Grand reporter, Patrick Forestier est un habitué des zones de conflit. Comme plusieurs de ses confrères étrangers kidnappés, il a voulu enquêter sur les pirates somaliens et les opérations des Commandos Marine de l'Armée française.Un vrai récit de guerre, dont le narrateur est en même temps acteur.



Pirates et commandos

Auteur : Patrick Forestier

Genre : actualité

Edition : du Rocher, 224 pages avec encart photos 18 €





