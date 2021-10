Chez Patoch, rue de Geôle

'Notre cuisine se fonde sur les aliments que nous pouvons débusquer dans les allées du marché quotidien”, indique le maître de maison.

Souvenirs d'enfance

Installé depuis six ans en face des remparts de Caen, Patoch a souhaité faire de son établissement un havre de convivialité où l'on peut retrouver une cuisine rappelant les souvenirs d'enfance. C'est toute une tradition reposant sur les bonnes vieilles recettes de grand-mère. Autre ambition revendiquée par le chef : un cadre familial et décontracté. Si les clients étaient des enfants, Patoch serait un papy-gâteau derrière ses fourneaux.

Démonstration dans l'assiette, avec la formule de midi. Pour 12,90€, les hôtes de Patoch ont le droit à une entrée, un plat et un très généreux verre de vin. Tout commence par des harengs-pomme à l'huile ou un carpaccio accompagné d'un “petit-chèvre” et sa salade. Un conseil : ménagez votre appétit avant le plat principal.

Il arrive, servi dans une petite cocotte : veau cuit-confit et ses petits légumes ou fricassée de poulet et pommes de terre. Puis les profiteroles au chocolat offriront aux plus gourmands un fondant bouquet final.

Pratique : Chez Patoch, 43 rue de Geôle. Réservations conseillées, tél. 02 31 50 13 28. Tous les jours sauf samedi midi et dimanche.







