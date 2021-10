Sortir en région du mardi 11 mai

Ce soir, Da Silva et Mockery Box seront en concert au Big Bang Café d’Hérouville Saint-Clair. Cette soirée concert débutera à 20 heures.

A Bayeux, soirée chansons rock à l'auditorium. Mino et les étonnants voyageurs seront en concert dès 20h30.

Ce soir, à 20h30, un voyage musical dans la poésie vous est proposé grâce au spectacle "L'araignée de l'éternel" présenté au Préau à Vire.

Au théâtre Roger Ferdinand de Saint-Lô, vous pourrez assister ce soir à du cirque chorégraphié présenté par la compagnie l’Eolienne à partir de 20h30 .

Aujourd’hui, suite du festival Jazz sous les Pommiers à Coutances. Vous est notamment proposé le ciné-concert "Malec Forgeron" de Buster Keaton à 18 heures au cinéma Le Long Cour.

Au théâtre de Caen, les Arts Florissants proposent un concert de musique sacrée italienne du début du 18e siècle. Début du spectacle à 20 heures.

Ce week-end à Guiberville se déroulera la 2e édition des 24 heures non stop du Guiberville Quadays. Cette course d’endurance de 24 heures tout terrain en quad et par équipe est organisée par l'association Quadagadooo.

Enfin auront lieu également ce week-end la 29e course de côte des Teurses d’Hébécrevon-Agneaux ainsi que la 1e course de côte des véhicules historiques de compétition. Les essais auront lieu à partir de samedi 13h45 et la première montée de course est prévue pour dimanche 10h15.