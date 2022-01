Rugby-Fédérale 2 : le Stade rouennais a très faim !

Il s’agit de l’Anglais Richard Hill, un homme au palmarès en or : 260 matchs joués sous le maillot de Bath, 29 sélections dans le XV de la Rose dont une finale de Coupe du Monde en 1991, entraîneur adjoint des Harlequins, entraîneur principal de Bristol... Bref, un patron. “Il a du charisme, de l’envergure et a aimé le projet que je lui ai proposé ici, en Normandie, une région qu’il adore”, se réjouit Marc-Antoine Troletti.

“Un bel équilibre”

Du côté de l’effectif, on notera le retour au bercail, d’Anthony Vigouroux (talonneur, 30 ans), Fabien Vincent (3e ligne, 22 ans), et Jérémy Clamy-Edroux (pilier, 22 ans). Qutre Anglais et plusieurs hommes d’expérience viennent également renforcer le groupe. “Nous avons trouvé un très bel équilibre entre jeunesse et expérience”, note le président du Stade rouennais.

Résultat. Fédérale 2, 1re journée, dimanche 15 septembre. Stade rouennais bat RC Auxerroix, 56-20.