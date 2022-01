Haute-Normandie : Alain le Vern quitte la politique

Dans un communiqué, il annonce en effet "vouloir ouvrir un nouveau livre. [...] Plus de 30 ans élus à des mandats tous vécus intensément, je veux m'offrir de nouveaux horizons..., transmettre mes expériences former, former, intervenir là où je serai demandé..."

Président du Conseil régional depuis 1998 et sénateur de Seine-Maritime depuis 2007, Alain Le Vern, 65 ans, quittera ses fonctions le 30 septembre prochain. L'intérim à la présidence de la région sera assuré par la Rouennaise Emmanuelle Jeandet-Mengal, actuelle vice-présidente, jusqu'à la mi-octobre, lorsque le nouveau président sera élu. Alain Le Vern souhaiterait voir Nicolas Mayer-Rossignol lui succéder. Au Sénat, c'est Marie-Françoise Gaouyer, maire d'Eu, qui le remplacera dès le 1er octobre.