Rouen : les retables de la chapelle du lycée Corneille brillent de nouveau

Troisième édifice religieux le plus vaste de Rouen après la cathédrale et l'abbatiale Saint-Ouen, la chapelle du lycée Corneille s'est refait une beauté. Et plus précisément les huit retables qu'elle abrite. Chacun d'eux a retrouvé un air de jeunesse dans les mains des différents artisans : maçon, doreur, ébéniste, restaurateur de structure et de polychromie, tous ces corps de métier se sont affairés sur les retables de la chapelle.

Alors que le retable placé derrière le maître autel est entièrement recouvert d'or, ceux des transepts latéraux ne le sont que de moitié et les quatre autres sont recouverts de peinture jaune "le but étant de faire croire que tous sont identiques". Ce travail terminé permet à l'ensemble de l'édifice de retrouver une cohérence et surtout de poursuivre les travaux d'aménagement du futur auditorium.

Creuser sous la chapelle

"J'ai joué au football dans cette chapelle, les pigeons étaient chez eux et les sols étaient complètement saccagés", raconte Alain Le Vern, le président de la Région Haut-Normandie. Aujourd'hui les lieux ne sont plus voués au culte et accueilleront l'auditorium de la ville de Rouen. La jauge de spectateurs est estimée à 600 voire 700 selon la configuration. Devant l'autel se trouvera la scène avec au dessus d'elle une sphère de verre de 7 mètres de diamètre.

Mais avant de recevoir les premiers concerts annoncés en 2015, il faut creuser sous la chapelle pour pouvoir accueillir du public. Au sous-sol devraient se trouver une cafétéria et autres commodités. "Nous espèrons que des vestiges ne seront pas trouvés sous terre", glisse Alain Le Vern. L'opéra de Rouen prépare déjà la saison 2015, il a déjà prévu la représentation de 25 concerts dans ce futur lieu voué à la musique.