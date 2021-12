Business schools : Rouen et Reims deviennent Neoma

Cette nouvelle institution tend à répondre à une double ambition : être classée parmi les meilleures Ecoles européennes tout en étant reconnue comme le partenaire priviliégié des entreprises. La faculté Neoma regroupe plus de 200 professeurs permanents et s’articule autour de sept départements académiques, parmi lesquels figurent finance, marketing ou encore comptabilité, stratégie et entrepreuneuriat. Ils sont organisés autour d’une approche à la fois multi et transdisciplinaire pour développer les connaissances des apprenants.

Nouveaux programmes

La nouvelle école mettra en place de nouveaux programmes l’an prochain. Le campus de Rouen est concerné pour le Bachelor in Business Administration, Bachelor in Retail Management, BSc in International Business. Enfin, le Master Grande Ecole sera dispensé sur les campus de Reims et de Rouen. Cette dernière ville accueille le siège social de Neoma.