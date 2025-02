Seine-Maritime. Les services financiers de la Région Normandie et du Département ont fusionné

C'est maintenant acté. Les paieries du Département de Seine-Maritime et de la Région Normandie ont officiellement fusionné. Il s'agit de deux services administratifs chargés de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses du Département ou de la Région. Depuis ce mardi 4 février, ils ne font officiellement plus qu'un.

29 agents assurent les comptes du Département et de la Région

Pour Bertrand Bellanger, président du Département de Seine-Maritime, la fusion de ces deux services "va apporter des moyens supplémentaires pour fiabiliser nos opérations et assurer un paiement de nos fournisseurs dans des conditions encore plus rapides". Au total, 29 agents travaillent main dans la main à la cité administrative Saint-Sever à Rouen, depuis le 1er janvier.

Cette décision est le fruit d'une "initiative de l'Etat qui nous a proposé de fusionner les deux paieries", explique-t-il. "Hervé Morin [président de la Région Normandie] et moi avons vu l'intérêt de pouvoir être plus efficaces à la fois dans le recouvrement et dans le paiement de nos factures", indique Bertrand Bellanger.

Mutualiser les expertises

L'objectif de cette fusion est de "mutualiser les expertises et améliorer le service des collectivités locales concernées", relate Amélie Verdier, directrice générale des finances publiques. "Par exemple, nous vérifions que la facture est correctement liquidée, qu'il y a bien eu un service fait pour payer la dépense", précise-t-elle.

Grâce au rapprochement de ces deux services administratifs, cela permet à la Région Normandie et au Département de Seine-Maritime d'être toujours en lien et d'assurer la fluidité de leurs opérations.