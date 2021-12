Rouen : le réalisateur Serge Bozon est attendu à l'Omnia

Les invitations n'en finissent plus à l'Omnia. Depuis la rentrée, le cinéma rouennais, rue de la République reçoit plusieurs fois par semaine des cinéastes et réalisateurs à l'occasion de son troisième anniversaire. Après la célèbre comédienne Romane Bohringer puis deux réalisatrices -Axelle Ropert et Justine Triet -, c'est un de leurs confrères, Serge Bozon, qui viendra parler de son nouveau film "TIP TOP" avec les cinéphiles rouennais.

Il signe ici son 4ème long-métrage et fait partie des personnalités du renouveau du cinéma français. Son dernier film "TIP TOP" a d'ailleurs fait partie de la sélection officielle de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes 2013.

Ce jeudi 12 septembre, le rendez-vous est donc donné à l'Omnia à 20h. Après la projection du film, Serge Bozon animera un débat avec les personnes présentes. Le prix des places est identique à celui indiqué tout au long de l'année.