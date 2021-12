Bruno Mars chantera à la mi-temps du Super Bowl 2014 !

L'année dernière, plus de 108 millions de personnes étaient devant leur écran pour regarder le Super Bowl 2013 et admirer la prestation de Beyoncé.

L'interprète de "Treajure" n'aura pas le droit à l'erreur et cela ne semble pas l'inquiéter car on connait les talents de showman du chanteur haiwaïen. Seulement 2 albums à son actif six récompenses et un grammy awards du meilleur chanteur, Bruno Mars aura rendez-vous avec le monde entier le 2 février prochain.

Cette information, qui était déjà une rumeur depuis quelque temps, a été confirmée via une vidéo dévoilée sous forme de teaser. On voit ici le chanteur imiter le king Elvis Presley !