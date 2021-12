Transports en commun : Grèves ce mardi 10 septembre

A peine la rentrée sonnée et déjà les préavis de grèves tombent. Le syndicat CGT de la TCAR a déposé un préavis de grève dans le cadre d'une journée d'action nationale ce mardi 10 septembre. Par conséquent, des perturbations sont à prévoir sur certaines lignes du métro, TEOR (T1, T2 et T3) ainsi que les lignes de bus TCAR (4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 20, 21, 22 et 40). Les lignes 9, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 67, 88 et les lignes de taxis collectifs ne sont pas concernées.

De son côté, la SNCF aussi prévoit quelques perturbations, cette fois en raison d'une grève nationale interprofessionnelle. Ainsi, sur les axes Paris Saint Lazare - Le Havre et Paris Saint Lazare - Cherbourg, il est prévu 3 trains Intercités sur 4. Il en sera de même sur les axes TER de Haute-Normandie.

La situation des différents réseaux est à retrouver sur le site de La Crea et sur le site de la SNCF.