Deux nouveaux grands excès de vitesse sur l'A84

Deux grands excès de vitesse sur l’A84, dans la Manche ce samedi 7 septembre en début de soirée.

Au niveau de Beslon, à 18h05, une jeune conductrice âgée de 19 ans a été flashée à 159 km/h au lieu de 110, vitesse retenue, 151 km/h. Son permis probatoire est suspensdu.

Une heure et demie plus tard, au niveau de La Colombe, un homme de 49 ans a été flashé à 185 au lieu de 130, vitesse retenue, 175 km/h, l’homme n’a plus de permis. Tous les deux seront convoqués devant la justice à Coutances le 28 novembre prochain.