Élection de Miss Normandie 2013, le samedi 14 septembre

Cette année, le sacre de la plus jolie Normande aura lieu le samedi 14 septembre 2013 à la salle Marcel Hélie (place du Général de Gaulle) à Coutances. En l'absence de Miss France (qui participe au concours de Miss Monde le même soir), Delphine Wespiser et Cindy Fabre respectivement Miss France 2012 et 2005 seront présentes lors de cette soirée.

Les places sont à retirer au siège de l'UCAC (rue Tourville) ou au magasin Lingeline (rue saint-Nicolas). L'entrée est de 20€, 10€ pour les moins de 12 ans.

Écoutez, Yannick Dalmont, Président de l'Union des Commerçants et Artisans de Coutances.