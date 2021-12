Lycée hôtelier de Ifs : la future référence régionale

Les deux tiers de ce chantier situé sur le campus 3 de l'université, ont déjà été réalisés. Les formes de l'établissement, son caractère écologique et la distribution des salles témoignent du caractère ambitieux de ce projet unique dans la région.



Les deux tiers du chantier réalisés

Proposées jusqu'en juin prochain dans l'enceinte du lycée Rabelais d'Hérouville Saint-Clair, les formations professionnelles liées à l'hôtellerie et à la restauration disposeront donc d'un nouvel écrin, tout comme les formations boulangerie et pâtisserie dispensées actuellement au lycée Laplace. Les architectes sélectionnés, des cabinets "Atelier des deux anges" et "Acaum", ont conçu l'aménagement du site de sorte que les élèves puissent évoluer dans un espace évoquant leur futur milieu professionnel. Une simulation d'un hall d'accueil et de six chambres seront ainsi aménagés pour constituer, par exemple, un hôtel pédagogique.

L'ensemble est divisé en deux sections : les 29 salles de cours et l'internat de 120 lits occuperont le côté ouest, tandis que la partie est sera consacrée aux espaces d'applications professionnelles. Cette dernière comptera également un gymnase.

L'établissement respectera des normes environnementales jamais atteintes dans le Calvados dans un établissement scolaire. "Panneaux photovoltaïques sur le toit du gymnase, eau filtrée, murs en béton ont été conçus avec une "double peau" à isolation intégrée, et une chaufferie bois alimentera le site en matière de chaleur", souligne Cécile Fort de l' Atelier des deux anges. Six logements de fonction compléteront le complexe.