Katy Perry se prend pour Tarzan dans le clip de "Roar"

De retour Katy Perry n'a pas pour autant ajouté beaucoup de tissu à sa tenue pour nous présenter la vidéo promotionnelle de son nouvel album "Prism" attendu dans les bacs le 21 octobre.

Dans le dernier single "Roar" on voit une femme au plus proche de la nature, très légèrement vêtue en plein milieu de la jungle aux côtés des éléphants et des singes dans un environnement très éloigné des buildings et des panneaux publicitaires clignotants.

Son titre a déjà fait des émules en France et outre-Manche et elle totalise plus de 2 millions de vues sur son nouveau clip, découvrez le ici.