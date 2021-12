Foire de Lessay 2013, mode d'emploi

La foire Sainte-Croix débute ce vendredi 6 septembre avec la journée la plus "traditionnelle". Le premier jour est consacré à la célèbre foire aux chevaux, ânes, poneys avec des exposition d'ânes normands, d'ânes du Cotentin, de cobs normands, de percherons, chevaux anglos-arabes, poneys...

Foire aux Chevaux

Plus de 1000 chevaux sont présentés à la vente le vendredi matin sur le foirail par les éleveurs de la région. Cette année des animations liées au cheval seront proposées durant les trois jours.

Bovins et ovins

Le concours départemental de l'élevage est organisé depuis une décennie à la foire de Lessay par les éleveurs de bovins et ovins de la Manche.

Les éleveurs regroupent sous un immense hall 350 bovins, les plus beaux du département de la Manche représentant les races Normande, Salers, Blonde d'Aquitaine, Prim'holstein, Montbéliarde ? Les trois races ovines de la Manche sont présentes : l'Avranchin, le Cotentin et le roussin de la Hague.

Foire aux chiens

la foire aux chiens remporte chaque année beaucoup de succès. Des milliers de visiteurs arpentent les allées de ce secteur pour trouver le chiot de leur rêve.

La fameuse allée des rotisseurs

Une "rue" mythique incontournable où les 400 000 visiteurs de la foire se lècheront les babines. La rue des rôtisseurs à ses personnages, ses odeurs, ses couleurs. On embroche gigots et épaules de mouton pour les griller au feu de bois, en plein air comme depuis plusieurs siècles.

Et le reste...

Des centaines de "déballeurs" en tout genre pour faire des bonnes affaires et une fête foraine géante.

INFOS + Parkings et circulation

Accès des parkings à partir de la route de Périers RD 900

- en provenance de la route de Périers, les véhicules seront dirigés par la gendarmerie alternativement vers la rue Saint Maur et la route de l'Hippodrome (Parkings P5, P7, P8, P17 et P18).

Ou vers la route de l'aérodrome, la rue des Ecorbeux et la rue de l'Hippodrome pour ces mêmes parkings.



Accès des parkings à partir de la route touristique (RD 650) et route de Créances (RD 652)

- en provenance de ces axes, les véhicules seront dirigés vers la rue de Gaslonde et le chemin des Vaignes (parkings P12, P21 et P24).



Accès des parkings à partir de la route la Haye du Puits (RD 900)

- en provenance de cette route, les véhicules seront dirigés alternativement vers la route de Créances (RD652 ? Parkings P34, P35, P36 et P12, P21, P24), et la rue du Hamet (D2 E3) uniquement pour le parking P19.



Accès des parkings à partir de la route de Coutances (RD 2)

- en provenance de cette route, les véhicules seront dirigés vers les parkings P13, P14, P15, P16.



La rue du Hamet et le chemin Perrin sont interdits à la circulation à partir de 08h00, excepté pour les riverains et l'accès aux parkings.



Un vendredi à la foire par MancheLibre



inauguration foire de Lessay 2013 par MancheLibre

Téléchargez ci-dessous le plan de circulation.