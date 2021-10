Nous allons parler d'un film très attendu en 2010, sorti depuis quelques jours sur les écrans: Iron man 2 avec Robert Downey Junior, Gwyneth Paltrow et nouveauté de ce 2ème volet: Scarlett Johannson.













Le monde sait désormais que l'inventeur milliardaire Tony Stark et le super-héros Iron Man ne font qu'un. Malgré la pression du gouvernement, de la presse et du public pour qu'il partage sa technologie avec l'armée, Tony n'est pas disposé à divulguer les secrets de son armure, redoutant que l'information atterrisse dans de mauvaises mains. Avec Pepper Potts et James "Rhodey" Rhodes à ses côtés, Tony va forger de nouvelles alliances et affronter de nouvelles forces toutes-puissantes...

Notamment celle d'un nouveau méchant qui lui en veut personnellement.









Disons le d'entrée: ce film est un pur moment de plaisir.

Le 1 avait marqué en lettres d'or son nom dans les films de super héros, le 2 lui fait honneur. Toujours aussi drôle, le film et son héros ne se prennent pas au sérieux. Arrogant, jet-setteur et dragueur , Tony Stark irrite mais il est malgré tout très attachant. Son personnage est plus profond dans cette suite, où on le découvre vulnérable,en proie au doute et quasiment à la dépression. Sur le volet comique, mission réussie, sur le volet de l'action aussi. On en prend plein les yeux avec une bataille finale assez impressionnante, surtout dans les airs. Ca explose, ça brille, on savoure.





La science est aussi au premier plan dans le film. La recherche et la conception de nouvelles technologies pour devenir plus puissant est une obligation constante pour Tony Stark. Et une fois n'est pas coutume chez les super héros, c'est lui qui s'y colle de A à Z.

C'est aussi ce qui fait sa particularité dans le monde des super héros: pas de pouvoirs et pas d'acolytes pour l'épauler. Mais il est quand même soutenu par un entourage qui lui veut du bien, au premier plan son assistante qu'il aime tourmenter, son ami militaire qui se fait du souci pour lui et une nouvelle venue dans l'entreprise, plutôt mystérieuse.





Iron Man 2, cocktail explosif d'humour, d'action et de science, est à la hauteur de l'attente qu'il a généré. La bande-son est aussi particulièrement bien choisie.





Un film à ne pas manquer depuis mercredi au cinéma.