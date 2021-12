Europe de la défense : le député-maire d'Alençon à Vilnius

Alors que l'Union Européenne semble absente des débats sur la Syrie, le député-maire PS d'Alençon Joachim Pueyo, membre de la commission de la défense nationale et des affaires européennes, participera ces jeudi 5 et vendredi 5 septembre à Vilnius, à la conférence interparlementaire sur la politique étrangère et la sécurité.