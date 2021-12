Dakota Johnson et Charlie Hunnam, héros du film "50 nuances de Grey"

Reliés au projet courant août, Dakota Johnson et Charlie Hunnam ont officiellement été choisis pour camper Anastasia Steele et Christian Grey dans "Fifty Shades of Grey". La romancière anglaise EL James a offert la primeur de l'annonce à ses fans, via son compte sur Twitter (@E_L_James). Les studios Universal et Focus Features ont confirmé dans la foulée.

Fille de Melanie Griffith et Don Johnson, Dakota Johnson, 23 ans, incarnera une étudiante innocente devenue la proie de Christian Grey, milliardaire amateur de bondage et autres joyeusetés SM. Charlie Hunnam ("Sons of Anarchy", "Pacific Rim") a décroché ce rôle de sex symbol très convoité.

En tournage sous peu, "Fifty Shades of Grey" sortira dans les cinémas nord-américains le 1er août prochain. La réalisatrice britannique Sam Taylor-Wood sera chargée de mettre en scène les ébats des deux héros de cette saga phénomène, vendue à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde.