Caen : 250 élèves font leur rentrée dans une nouvelle école

Des cris d'enfant comme il ne s'en est plus fait entendre depuis longtemps dans la cour de récréation du groupe scolaire des Cormorans... Erreur, le nom de l'école a changé. L'établissement ne s'appelle plus ainsi, mais a été rebaptisé Albert Camus, du nom de l'école partiellement détruite par un incendie en juin dernier, située également dans le quartier de la Guérinière. "Pour que ce soit plus clair et pour une meilleure cohésion, nous avons souhaité transférer le nom Camus ici", explique le maire de Caen, Philippe Duron. "Les Cormorans n'existent donc plus."



