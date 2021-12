Quatre boutiques vont venir compléter l'offre commerciale du nouveau quartier des Rives de l'Orne, à Caen. G-Star, la marque de jean et denim, WE men, des collections de vêtements à la mode pour hommes et enfants, Life Sport, boutique spécialisée dans la vente d'articles de sports, ainsi que Sergent Major, boutique de prêt-à-porter bébés, petits et grands enfants.