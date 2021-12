Un prêtre du Cotentin reconnu coupable d'agressions sexuelles

Les faits se sont déroulés entre les mois de février, octobre et novembre 2012 à Saint-Malo, Barneville-Carteret et Dinard. Il a été reconnu coupable d'attouchements envers deux enfants âgés de 13 ans et demi et 15 ans.

Devant le tribunal, l'homme âgé de 55 ans n'a cessé de dénoncer "une calomnie" évoquant une vengance des enfants lui reprochant d'avoir mis fin à leurs visites au presbytère avec leur mère. Déja condamné en 2003 pour des faits similaires, l'homme nie tout sentiment pédophile.



Devant le témoignage poignant d'une des deux victimes, il explique ne "jamais avoir eu l'intention de commettre un acte immoral". L'avocat de la défense a mis en avant "une enquête bâclée", "se refusant à appeler son client un monstre".



Le tribunal a condamné le prévenu à huit mois de prison dont quatre avec sursis. Ces quatre mois ferme pourront être aménagés ou non.

BM pour La Manche Libre