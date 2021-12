L'appli de la semaine : tir à l'arc 3D

Vous vous sentez l'âme d'un robin des bois ? Alors en toute sécurité, téléchargez l'appli "tir à l'arc 3D". Le graphisme est très sommaire : un décor, une cible placée plus ou moins loin et 1 petit bonhomme équipé d'un arc : nous ou notre adversaire.

Pour décocher sa flèche, il faut poser son doigt sur un rond indiquée en bas de l'écran. Ensuite vous laissez votre doigt tant que vous n'avez pas visé comme vous voulez.

En appuyant sur cette case, une espèce de viseur apparaît, un gros rond plus large que la cible. A vous ensuite de juger selon la distance de la cible s'il faut viser plus haut ou pas (en effet le vent n'est pas pris en compte). Il faut baisser le doigt pour viser plus haut et au contraire glisser vers le haut pour descendre son arc.

Vous pouvez jouer en mode arcade, tournoi et ligue.

Malheureusement, aucune musique n'accompagne nos exploits. Les cibles sont toujours les mêmes

On est donc pas dans un jeu très réaliste, pas mal répétitif, mais on se surprend à être fier quand son personnage bat un Coréen.

Un jeu passe-temps moyen, à télécharger gratuitement sur google play.