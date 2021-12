Incendie dans une école à Malaunay : trois mineurs arrêtés

A 16 ans, on balance. Le 22 juillet, le vol d'un scooter et de deux vélos, au Houlme, guide les enquêteurs du Groupe d'appui judiciaire de la police de Maromme vers un jeune mineur né en 1997. S'il nie être impliqué dans le vol, il en profite pour glisser un tuyau aux policiers : il dit connaître les auteurs de l'incendie ayant endommagé la façade de l'école Miannay, à Malaunay, le 9 juillet. Il s'agit de deux jeunes de son âge, deux demi-frères, également domiciliés dans la commune. A leur tour, ils sont alors interrogés par la police et ne tardent pas à reconnaître leur responsabilité.

Mais, à leur tour aussi, ils balancent : le premier jeune interrogé était aussi de la partie. Celui-ci, convoqué une seconde fois au commissariat, finira par le reconnaître. Tous les trois auraient jeté une allumette dans une poubelle adossée au mur de l'école, avant que les flammes ne viennent noircir la façade. Les dégâts se chiffreraient à environ 5.000 €.

Les trois jeunes sont convoqués devant un juge pour enfant le 12 novembre prochain.