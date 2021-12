Rouen : un tourisme de plus en plus polyglotte

"C'est similaire à l'an dernier?, indique Killian Penven, chargé de communication de l'Office. "Sur la première quinzaine d'août, nous oscillons entre 2 200 et 2 800 visiteurs par jour, avec une présence particulière d'Italiens et d'Espagnols?.

Une tendance qui s'explique simplement : ces derniers partent traditionnellement à cette époque de l'année. "Nous commençons à voir affluer des touristes d'Europe de l'Est. Des Polonais ou des Russes, mais aussi des visiteurs qui viennent d'Asie du Sud-Est ou encore de Corée?. Ceux-ci ont pu être attirés par les évènements d'ampleur nationale et internationale que sont l'Armada et le festival Normandie Impressionniste. "Nous avons eu de nombreuses demandes de renseignements pour les ateliers de peinture et pour découvrir Rouen impressionniste. Et depuis le 15 août, les croisières fluviales que nous proposons entre Rouen et La Bouille rencontrent un franc succès?.