A l'affiche cette semaine : Red 2

Retraité de la CIA, Frank apprend le décès de son ancien collègue et ami, Marvin. Lors de ses obsèques, c'est lui qui prononce l'éloge funèbre. Mais il est embarqué par des agents du FBI dès sa sortie de l'église, non sans qu'il ait réussi à avertir Sarah, la femme de sa vie, de se mettre à l'abri. Frank est interrogé sans ménagement sur un certain projet "Nightshade", qui remonte au temps de la guerre froide, avant de parvenir à échapper à ses geôliers avec l'aide de… Marvin. Celui-ci, en effet, avait simulé sa mort pour mieux se cacher.

Bruce Willis et ses "papys flingueurs" sont de retour dans ce second épisode des RED "Retraités Extrêmement Dangereux". En réalité, le seul danger qu'ils nous font courir c'est celui de nous faire rire avec cette comédie enlevée et ces dialogues réjouissants. Bien sûr, le scénario n'est pas toujours très bien ficelé, et l'on n'évite pas les quelques clichés du genre, sans oublier les farces de potaches un peu lourdes.

Mais Bruce Willis et sa bande de comédiens de tout premier plan (Helen Mirren, John Malkovich, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones) semblent prendre beaucoup de plaisir à jouer ensemble cette succession de blagues bien senties. Et, en prime, il y a quelques scènes très spectaculaires qui nous entraînent de Londres à Moscou, en passant par Paris.

Sans être un chef-d'œuvre (on n'a pas vraiment mal au crâne en le regardant !), cette sympathique comédie constitue un agréable divertissement estival.

Comédie américaine. De Dean Parisot, avec Bruce Willis (Frank), John Malkovich (Marvin), Mary-Louise Parker (Sarah), Helen Mirren (Victoria), Anthony Hopkins (Bailey), Catherine Zeta-Jones (Katja), David Thewlis (La Grenouille), Brian Cox (Ivan) (1h56).