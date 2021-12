Claire Pruvot découvre la Solo Basse-Normandie

Claire Pruvot est sur le point de participer à sa première Solo Basse-Normandie, une course à la voile reliant Cherbourg à Granville. Alors quels sont ses objectifs sur cette nouvelle épreuve ? Elle a pris le temps de répondre à Tendance Ouest avant le départ, elle qui a déjà un oeil rivé sur sa fin de saison et sa première participation à la Generali Solo à partir du 22 septembre.

Le programme

Les départs des deux flottes 'Solo' et 'Duo' auront lieu à la suite, le vendredi 23 en rade de Cherbourg. 1er signal d'avertissement : à 18h45 pour les Figaro Bénéteau² et à 19h pour les croiseurs HN et Mini 6.50.



Remises des Prix au Yacht Club de Granville :

Dimanche 25 août à 16h, pour les Solos. A la clef pour le vainqueur, le Trophée "Solo Basse-Normandie" et l'inscription au Tour de Bretagne offerte. Pour les duos, l'heure de remise des prix sera fonction de leur arrivée au port le samedi.