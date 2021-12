Bataille de Normandie : cérémonie ce samedi à Montormel

Lorsque l'on parle de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est souvent question du débarquement sur les plages… puis de la Libération de Paris (qui était célébrée ce vendredi 23 août).

C'est oublier la Bataille de Normandie, dont le 69ème anniversaire est commémoré ce samedi après-midi 24 août au Mémorial de Montormel, dans l'Orne, en présence de nombreuses délégations étrangères.

Cette Bataille de Normandie s'est achevée par la fermeture de la Poche de Chambois, fin août 1944, avec d'un côté les Américains qui étaient descendus par Avranches, vers la Bretagne, avant de bifurquer vers Alençon. Et de l'autre, Anglais et Canadiens, sur le secteur de Caen et de Falaise.

Un effet de cisaille, fermé par les Polonais, à Montormel, encerclant l'armée allemande. 5 à 6000 Allemands y ont perdu la vie. 30 à 40000 autres ont été faits prisonniers. Les pertes ont été nombreuses aussi, chez les soldats canadiens et 1500 polonais y ont laissé la vie.

Comme tous les ans, la cérémonie de Montormel, ce samedi après-midi, se déroulera en présence des anciens de la 1ère DB polonaise, ainsi que de nombreuses autorités françaises, mais aussi de Pologne, du Canada, de Grande Bretagne et de Belgique.