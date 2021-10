Les jardins pour la neurologie

La Région Bretagne, la Région Basse-Normandie et les Pays de la Loire s'associent à cette initiative solidaire.



22 parcs de plus

Grâce au succès remporté par l'édition 2009, 22 parcs et jardins supplémentaires se sont ralliés à la cause en 2010. La contribution des parcs et jardins ne cesse d'augmenter. Elle est passée de 11 000 euros en 2004 à 65 000 euros en 2009. Les dons collectés doivent à plus ou moins long terme, permettre de financer des programmes de recherche sur les maladies neurologiques qui concernent un tiers des maladies touchant les Européens.

Il sera possible de visiter les parcs de Boutemont à Ouilly le Vicomte, le Château d'Audrieu, le Château de Canon à Mézidon-Canon, les jardins du Pays d'Auge à Cambremer, l'Abbaye Sainte Marie à Longues sur Mer, le Château de Balleroy, le Château d'Outrelaise à Gouvix et enfin les jardins du Château de Brécy à Saint Gabriel Brécy. D'autres parcs sont partenaires de l'opération dans la Manche et dans l'Orne : renseignement sur www.fondation.edf.com.







Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire