Vents favorables pour Renault Trucks à Blainville

Mardi 20 août, la direction du groupe Volvo, propriétaire de Renault Trucks, a annoncé vouloir relocaliser l'assemblage de pièces destinées à la construction de cabines pour les camions Kerax, sur le site de Blainville-sur-Orne près de Caen. "Il s'agit d'un choix industriel", explique Amaury d'Anselme, directeur du site Renault Trucks à Blainville.



Cinq emplois créés



"Le fait de devoir respecter la nouvelle norme européenne d'émission de CO2, Euro 6, obligeait le groupe a réinvestir sur le site de notre partenaire turc à Kasan, et il valait donc mieux relocaliser en France." Cette décision entraînera donc la réalisation de 4 à 8 cabines supplémentaires chaque jour à Blainville, en plus des 260 assemblées quotidiennement pour d'autres modèles. Cinq emplois seront alors créés en décembre prochain. Une goutte d'eau en comparaison avec les 2 700 salariés qui travaillent sur le site. La fabrication des camions concernés par le montage de ces cabines sera assurée à Bourg-en-Bresse (Ain).



Cette bonne nouvelle s'ajoute à celle survenue au début du mois de juillet. Le site de Blainville récupérait alors la fabrication des camions de la gamme Premium distribution, à un rythme de 10 par jour. Un nouveau contrat est attendu en octobre, à moins que le site de Gand en Belgique ne le récupère. Il s'agira du montage des camions de la gamme intermédiaire Renault Trucks et Volvo. Plusieurs centaines d'emplois sont à la clé. En revanche, l'activité faisceau et composants est en baisse continuelle, avec l'arrivée des produits Euro 6 sur le marché. La bataille pour trouver des commandes reste permanente.