Tournoi U17, les espoirs du foot au stade Lozai

Pour cette 16e édition, douze équipes (Metz, Auxerre, US Quevilly, PSG, Rennes, Lorient, Guingamp, Caen, Nancy, Sochaux, Bastia et le Havre) s'affrontent dans quatre poules de quatre équipes, lors de 24 matches de deux fois 25 minutes, sur le terrain en herbe et le terrain synthétique du stade Lozai.

Le tournoi est parrainé par le Lyonnais Yassine Benzia, originaire de la région et ancien pensionnaire de l'US Quevilly dans les équipes de jeunes 2008-2009. Dans un passé récent, le tournoi a vu évoluer des joueurs aujourd'hui dans l'élite, à l'instar d'Adrien Rabiot (PSG) ou M'Baye Niang (Milan AC).

La grande finale du tournoi se déroulera samedi 24 août à 15h30 sous le regard du directeur technique national François Blaquart et des sélectionneurs des équipes de France U16 et U17.