Un printemps pour la diversité

' La diversité, une richesse pour l'entreprise�: c'est le thème du 1er forum régional 'Printemps de la diversité� qui se déroulera à Hérouville, ce vendredi 30 avril. Organisé par la Maison du citoyen d'Hérouville-Saint-Clair, la journée permettra de dresser un bilan des problématiques que posent la segmentation ethnique, de genre, d'âge ou de handicap dans le monde du travail. L'objectif : ' Échanger les expériences et les savoirs pour recueillir des propositions et motiver les entreprises pour qu'elles conjuguent diversité et recherche de compétences” ,explique Simeoni Noussithe Koueta, maire adjointe à la citoyenneté. L'année prochaine, le forum portera sur “la place des femmes dans l'entreprise et en politique”.

Favoriser l'échange

De 9h à 18h, de très nombreux partenaires institutionnels ou associatifs animeront le débat. Au programme, une conférence et deux tables rondes, le visionnage du documentaire “Emploi et DiverCités” de Lydia Hervel. La présentation des associations et partenaires et à 17 h, des matchs d'improvisation théâtrale apporteront une touche de gaieté.

Forum ouvert à tous, vendredi 30 avril de 9 à 18h, salle de la Fonderie, avenue du Haut-Crépon.



