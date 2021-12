Les violents orages de juillet auront coûté 500 000 euros à la Ville de Caen

100 000 euros pour effectuer les travaux de réparation des locaux sportifs, 220 000 euros pour remettre en état crèches, musées et écoles, et 100 000 euros de nettoyage d'espaces verts et de voirie : le bilan financier des intempéries du mois de juillet pèse lourd sur le budget. "Mais la Ville est bien assurée, et nous devrions rentrer dans une bonne partie de nos frais", a néanmoins réagi Philippe Duron, le maire de Caen.

Tout juste un mois après les deux épisodes de pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale régionale et son agglomération, la municipalité se charge de transmettre les 1500 dossiers de sinistre reçus à la préfecture.

Une commission nationale devrait reconnaître l'état de catastrophe naturelle d'ici quelques mois : il devrait permettre de faciliter les indemnisations des assurances et apporter un soutien à ceux qui n'en ont pas.