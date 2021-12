A l'affiche cette semaine : Les flingueuses

Raide comme la justice et un brin arrogante, Sarah Ashburn est un agent du FBI reconnu pour son professionnalisme… mais détestée par l’ensemble de ses collègues. Tout au contraire, Shannon Mullins, un flic au flair redoutable, mais au langage fleuri légendaire, est adulée par ses collègues. Envoyée à Boston pour enquêter sur un important trafic de drogue, Sarah est sommée par son patron de collaborer avec Shannon.

Les débuts sont difficiles, tant les deux femmes sont différentes, dans leur manière d’appréhender leur métier et dans leur façon d’être et de s’habiller.

Au début, on craint le pire, tant cette histoire de deux flics aux caractères diamétralement opposés est banale et tant le spectateur redoute les grosses ficelles des comédies américaines. Certes, elles sont bien présentes, mais l’énergie qui se dégage de cette comédie et la drôlerie de certaines répliques rendent le film irrésistible. Il faut reconnaître que Melissa McCarthy, même si elle est toujours dans le même registre, possède un tempérament comique hors du commun. Avec Sandra Bullock, elle forme un couple de cinéma dissonant, mais très efficace. Certes, le langage est souvent ordurier, mais c’est ce qui provoque le rire, car la comédie est tellement rythmée que l’on n’a pas le temps de s’appesantir sur les énormités proférées. Hilarante, distrayante et sympathique, cette œuvre permet de passer un excellent moment, à condition de ne pas avoir les oreilles trop chastes…

Comédie américaine. De Paul Feig, avec Sandra Bullock (Sarah Ashburn), Melissa McCarthy (Shannon Mullins), Demian Bichir (Hale), Marlon Wayans (Levy), Michael Rapaport (Jason Mullins), Jane Curtin (Mrs Mullins) (1h57).