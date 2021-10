Eau à Caen : “Vous pouvez la boire” !

Qu'est-ce que RESEAU ?

“RESEAU a été créé en 1999 pour une mutualisation de la ressource en eau. Ce syndicat de production repose sur des études qui ont été conduites dans les années 80 sur le grand territoire caennais, soit un pôle d'habitat de près de 350 000 habitants. L'objectif de RESEAU est de mailler l'ensemble du territoire pour procéder par mélange à une qualité d'eau adaptée à tous ses consommateurs.”

Dispose-t-on d'une eau de bonne qualité à Caen ?

“C'est très variable. Caen est alimenté par une eau de surface prélevée dans l'Orne et rendue totalement pure après traitement de l'usine de Louvigny. Mais la qualité de l'eau produite naturellement dans les ressources des sous-sols varie énormément en fonction de la nature des sols. Donc d'un territoire à l'autre, elle peut être très différente : en bord de mer, dans le secteur Côte de Nacre, l'eau contient beaucoup de nitrates alors qu'au sud, dans le marais de Vimon près de Cagny, l'eau est d'excellente qualité. Quoi qu'il en soit, nous devrions tous consommer de l'eau du robinet. La seule perception qu'en a le consommateur est souvent d'ordre gustative mais sur le plan de la santé humaine, toutes les eaux de Caen sont consommables”.

Et en quantité, le territoire caennais doit-il craindre une pénurie ?

“Nous sommes dans une région qui ne manque pas d'eau. Il ne faut pas être alarmiste. Nos ressources sont suffisantes pour les trente ou quarante années à venir”.

Quels sont les travaux que vous engagez actuellement ?

“Ils devraient commencer fin 2010, début 2011. Ce sont des opérations qui ont pour objectif d'aller chercher les ressources dans le marais de Vimon et d'améliorer l'usine de l'Orne en la réhabilitant ou en la remplacer par une neuve. Des études sont en cours à ce sujet. Nous devons aussi procéder à un maillage du territoire pour parvenir à véhiculer l'eau jusqu'à la Côte de Nacre. Courseulles-sur-Mer est d'ailleurs la nouvelle commune à rejoindre RESEAU lors du prochain conseil syndical courant mai. Actuellement, 92 villes adhèrent à RESEAU”.

L'eau coûte-t-elle chère sur le territoire caennais ?

“RESEAU est un grossiste en eau. Nous la vendons à des syndicats de distribution à un tarif unique 0,23 € le mètre cube, quel que soit le lieu où nous la livrons. Le prix de l'eau peut varier au moment de la distribution mais cela n'est pas imputable à RESEAU”.



Daniel Françoise - Une vie, six dates

12 mai 1949 Naissance à Saint Romphaire (50)

1970 Diplômé de l'Ecole supérieur d'agriculture

1975 Adhésion au Parti Socialiste

1995 Elu maire de Blainville sur Orne

2003 Entrée de Blainville sur Orne à la communauté d'agglomération Caen la mer

2008 Chargé du développement économique à Caen la mer







